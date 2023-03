237 Visite

Ancora ladri scatenati a Marano. Stamani nuovo furto in un appartamento, questa volta in via Piave, dove già nel recente passato si erano verificati episodi analoghi. Il furto sarebbe stato compiuto di mattina, intorno alle 8,30-9, con i componenti del nucleo familiare interessato non in casa. Indagano i carabinieri della locale compagnia.













