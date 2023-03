Ginnastica artistica, la Morgana 999 quarta nella seconda prova del campionato italiano serie C Gold

Lo scorso 18 marzo, a Fermo, si è disputata la seconda prova Campionato Ginnastica artistica femminile di Serie C Gold, Zona tecnica 4. La squadra della Morgana 999 di Villaricca, guidata dai tecnici Vera Siligo e Morgana Marzocco, formata dalle veterane Giada e Dora e dalle più piccole Mia, Agnese, Marta, Evelin e Stefania, nonostante qualche errore alle parallele, ha ottenuto un ottimo risultato con buoni punteggi riuscendo a classificarsi al quarto posto per la zona tecnica 4 (Campania, Marche, Sardegna, Abruzzo, Puglia, Umbria, Sicilia, Molise, Calabri, Basilicata) e ad affermarsi la migliore squadra e la migliore società in tutta la Campania. Complimenti alle atlete e al prossimo successo.