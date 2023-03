Elezioni Marano, il centrodestra è quasi imploso. Il fallimento del progetto Giaccio, che non è riuscita ad aggregare

123 Visite

Il progetto del centrodestra è ormai pressoché imploso: nessuna quadra è stata trovata, nemmeno nella giornata di oggi, tra le forze politiche interessate. Ed è ormai un via libera per tutti: ognuno, insomma, può trovarsi la sua collocazione indipendentemente dallo schema in ambito nazionale. La candidatura Giaccio, fin dalle prime settimane di confronto mai digerita nemmeno pienamente dalla stessa Fratelli d’Italia, non ha raccolto consensi nelle altre forze e nemmeno quella Alfiero. La Lega è alla finestra. E’ il fallimento del progetto Giaccio, la veterana di Fdi, che non è riuscita ad aggregare né attorno al suo nome né attorno ad altri.













