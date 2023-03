Antenne telefoniche. Venerdì si riunirà la Commissione Ambiente del Comune di Calvizzano

102 Visite

“Venerdì 24 marzo alle ore 20:30 nella Parrocchia San Giacomo Apostolo, si riunirà la Commissione Ambiente presieduta dalla Consigliera Giovanna Bianco, per un incontro con il dottor Luigi Acquaviva consulente per gli Enti Locali in materia di ambiente, energia e clima. Il momento pubblico, alla presenza del Sindaco Giacomo Pirozzi, dell’Associazioni presenti sul territorio e del Parroco Don Ciro Tufo, ha come obiettivo quello di spiegare alla cittadinanza quali sono i poteri di cui dispone il Comune per poter arginare il fenomeno dell’installazione selvaggia delle antenne sul territorio. In considerazione della delicatezza delle tematiche trattate la cittadinanza è invitata a partecipare.” – Questo è quanto annunciano in una nota il Presidente della Commissione Ambiente Giovanna Bianco e il Sindaco Giacomo Pirozzi.













