Elezioni Marano, Marano lab vuole chiudere su Izzo. Per le persone e la comunità gioca per un posto in Consiglio comunale

Marano lab – in particolare Giovanni Pagano – punta sul professor Izzo e spera di chiudere con quelli che sostenevano De Biase; il centrodestra, Fratelli d’Italia in primis, starebbe per sondare l’ennesimo candidato. Per le persone e le comunità ha ormai deciso di correre in autonomia, sperando di raccogliere un consigliere, probabilmente Antonio Fiorino, tecnico abbastanza conosciuto negli ambienti dell’ufficio tecnico comunale e delle scuole, sarebbe sostenuto con forza da Alfonso Esposito, a sua volta fratello di un geometra. Una candidatura che indebolisce ulteriormente il candidato del Pd, Matteo Morra, che avrebbe già perso Stefania Fanelli, che ha rotto gli indugi ieri dichiarandosi pronta a correre da sola con altre liste (non si sa quale) della cosiddetta sinistra radicale. Dal M5s, invece, ancora silenzi.













