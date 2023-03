Marano, primavera alle porte: tornano i problemi idrici in tanti punti del territorio

131 Visite

Primavera alle porte e, come per magia, tornano i problemi idrici in molti punti del territorio. Stamani criticità si riscontrano nel centro storico, nei giorni scorsi nelle zone periferiche della città. Problemi che si ripresentano nonostante le riparazioni agli impianti annunciati mesi fa dal vertice comunale. Naturalmente si sa poco e poco viene comunicato ai cittadini, che ora temono una primavera-estate disastrosa così come fu quella del 2022. Seguono aggiornamenti.













