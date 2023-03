Mugnano, il sindaco Sarnataro smentisce un sito che aveva parlato di crisi imminente. “Ricostruzione imprecisa”

90 Visite

In merito alla notizia, apparsa ieri su un sito di informazione locale, circa una presunta crisi di maggioranza, il sindaco Luigi Sarnataro chiarisce quanto segue:

“La Munianum spa è una società a totale partecipazione del comune di Mugnano che fu liquidata e fallí qualche anno fa.

Pur non essendo i protagonisti di questa brutta vicenda, il sottoscritto, insieme alla maggioranza, ha avviato da mesi un lavoro teso da un lato ad esplorare se sussistono le condizioni per arrivare ad una transazione che possa ridurre il potenziale danno per l’ente e dall’altro a far sì che tale procedura sia pacifica senza esporre il consiglio comunale a potenziali rischi dinanzi alla Corte dei Conti.

Allo stato attuale, non c’è ancora una delibera consiliare pronta poiché, al di là di eventuali questioni di legittimità, c’è ancora una distanza fra la somma che accetterebbe la curatela fallimentare(500 mila euro), per chiudere la faccenda, e quella che l’avvocato che difende l’ente in questa controversia ipotizza come massimo danno (400mila euro ma in solido con gli altri ex amministratori munianum, ragion per cui la cifra dovrebbe essere certamente inferiore a questa soglia).

Allo stato lo scrivente ha quindi trasmesso gli atti al segretario comunale e all’avvocato dell’ente per gli adempimenti consequenziali.

Nessun consigliere ha manifestato di voler lasciare la maggioranza o di volermi sfiduciare, non c’è alcun ricatto politico in atto, non posso quindi ritenermi in bilico.

Piuttosto siamo tutti impegnati, in maniera compatta e coesa, a lavorare come sempre, per il bene della nostra città, nel caso specifico, quello di ridurre un potenziale debito fuori bilancio laddove possibile”.

Nota stampa