L’effetto Schlein spingerà i 5 Stelle tra le braccia del Pd. Anche per le imminenti comunali

L’effetto Schlein cambia le carte in tavola. L’opa lanciata nelle scorse settimane dal governatore De Luca sul terzo mandato rischia di finire su un binario morto. La vittoria di Elly rimescola le carte e riapre una linea di dialogo importante con i grillini di Giuseppe Conte, che sul tema sono stati molto chiari: «Di terzo mandato non se ne parla nemmeno”. La vittoria della neo segretaria su Bonaccini avrà anche un altro effetto: alleanze a raffica un po’ ovunque tra dem e 5 Stelle. A partire dalle amministrative, naturalmente, che si terranno tra poco più di due mesi. A Quarto c’è già l’accordo tra Sabino e i 5 Stelle, a Marano non ancora. I grillini locali non vorrebbero Morra candidato, ma alla fine potrebbero piegarsi ai diktat romani.













