I risultati del Dna sul casosaranno pronti lunedì o al massimo martedì 21 mattina. Lo ha affermato ildurante l’ultima puntata di Quarto grado. In maniera piuttosto inattesa, Garofano ha spiegato agli ospiti del programma condotto dache il responso sul caso Celentano è quindi questione di ore . “L’esame è già in corso, siamo oltre metà del percorso. L”, ha ripetuto più volte l’ex generale dei Ris che si sta occupando di persona dell’analisi in laboratorio del campione. “La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è, al di là di tutto, una questione soggettiva, mentreDal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano avremo o la certezza totale, sottolineo al 100%, di un rapporto filiale, o la sua esclusione”.