Siria, famiglia italiana tra le vittime del tragico terremoto: tre adulti e tre bimbi

A darne notizia è il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter: «Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno».

La famiglia, di origine siriana, risiedeva da anni a Vanzaghello, in provincia di Milano, e gestiva un’officina. Il viaggio in Siria era programmato da tempo per festeggiare una parente che da poco aveva dato alla luce un bambino.