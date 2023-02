Marano, ragazzo caduto dal balcone: si indaga per istigazione al suicidio

324 Visite

Si indaga per istigazione al suicidio. E’ questo lo sviluppo delle indagini condotte dai carabinieri di Marano che vogliono far luce sul caso del 16 enne precipitato dal terzo piano di un balcone di via Baracca. I carabinieri hanno sequestrato lo smartphone del ragazzo e ora si attendono sviluppi in relazione alle verifiche tecniche. Il giovane, studente con deficit cognitivo, non è in pericolo di vita: la sua caduta, per fortuna, è stata attutita da balconi e piante sottostanti. I fatti nel pomeriggio di ieri. Seguiranno a breve aggiornamenti.













