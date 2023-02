Meloni in Germania: “Unito contro il terrorismo”

37 Visite

«In questo momento abbiamo un problema che in molti stanno sottovalutando: lo Stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici in Italia e fuori dai confini nazionali». A suonare l’allarme stavolta è Giorgia Meloni. Quando al presidente del Consiglio in conferenza stampa a Berlino viene chiesto conto del “caso Donzelli-Delmastro” e della vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, il premier sposta l’attenzione sull’aumentato pericolo di attentati su obiettivi italiani. Accanto al cancelliere tedesco Olaf Scholz con cui ha appena avuto un faccia a faccia di un’ora e mezza, Meloni preferisce infatti rimandare a oggi ogni questione di politica interna («Risponderò volentieri domani…») chiarendo però come a suo dire si stia in realtà sbagliando il focus della questione. Il premier lancia infatti un appello ai partiti: «Oggi c’è una minaccia reale», su questi temi «dobbiamo essere uniti» e ci deve essere «responsabilità da parte di tutti».













