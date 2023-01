La voce dei cittadini. Marano. “Quanta amarezza, inutili i 18 mesi di commissariamento”

139 Visite

Gentile direttore, come cittadini di Marano vorremmo esprimere la nostra amarezza dopo tanti mesi di commissariamento e fare una riflessione a posteriori che potrà essere utile in futuro per chiunque amministrerà il nostro comune: non si può gestire una realtà di oltre 50.000 abitanti solo prestando attenzione al bilancio, perché cosi facendo si deprime una intera comunità, la si porta al degrado totale, ma soprattutto si dà spazio a tutte quelle forme di illegalità che ormai pervadono il nostro territorio. Questi 3 commissari, e ne bastava solo uno visto i danni fatti al territorio, fra poco andranno via, e resterà solo fra tutti i cittadini l’amarezza per quello che lo Stato poteva fare per Marano e che invece non ha fatto.

Raffaele (Marano)













