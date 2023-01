Casavatore. Ladri in Comune, forzata una finestra: carabinieri indagano sulla vicenda

36 Visite

Ladri in Comune, forzata una finestra: carabinieri indagano sulla vicenda. Una strana azione, quella commessa da ignoti durante la notte appena trascorsa. I malviventi hanno scassinato la finestra al piano rialzato dell’ufficio ragioneria, e una volta penetrati all’interno hanno visitato diversi uffici anche se, da una prima analisi, gli intrusi non avrebbero portato via niente. Sconosciuto dunque, l’obiettivo degli intrusi. Sul posto, avvisati dai dipendenti comunali, i carabinieri e il sindaco Luigi Maglione. Non si tratta dei primi casi del genere ma rappresenta una novità le modalità e il fatto che la sede comunale di piazza Nocera sede istituzionale teoricamente più protetta, venga violata. Le telecamere della casa comunale potrebbero aver ripreso la scena. Le successive analisi tecniche chiariranno anche questo anomalo aspetto.

Domanico Acunzi













