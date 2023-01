100 Visite

MELITO DI NAPOLI. Pochi minuti fa i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in un ristorante in via Lavinaio, nel comune di Melito. Un 57enne già noto alle ffoo è stato ferito e ucciso da colpi d’arma da fuoco. Attività in corso. Non abbiamo ancora indicazioni sul nr di colpi e il calibro.













