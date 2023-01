Marano, elezioni 2023: partono le grandi manovre. Perrotta incontra Topo per De Biase. Morra (Pd) supera Stanzione nella corsa alla candidatura

186 Visite

Le manovre e gli incontri stanno per entrare nel vivo. A Marano, la solita cerchia di non più di 100-150 persone si sta organizzando per decidere chi sarà il futuro sindaco. Nessuno, da destra a sinistra, ha le idee chiarissime, ma qualcosa ormai si va delineando.

Nei giorni scorsi, secondo rumors molto accreditati, l’ex sindaco Salvatore Perrotta – sostenitore della candidatura di Luigi De Biase – ha incontrato l’ex parlamentare (Pd) villaricchese Lello Topo (nella foto), privo di ruoli di peso nel partito ma ancora influente nell’area nord.

Ma nel Pd ormai il dado è quasi tratto: il candidato sindaco sarà Matteo Morra, ex assessore di Perrotta, ex consigliere e funzionario regionale. La candidatura Morra è caldeggiata dal suo gruppo storico all’interno del Pd, ovvero dai vari Sorrentino, Simioli, Vallefuoco e Di Luccio. Ciò significa che le quotazioni di Stefano Stanzione, commercialista ed ex vicesindaco di Giugliano, supportato da gruppi ritenuti vicini alle parrocchie locali, scendono di molto. L’idea di Morra è di portarsi in coalizione Stefania Fanelli, sua amica, Andrea Caso, il dimaiano Caso e il suo uomo ombra, ovvero l’avvocato Antonio Cavallo, uno dei due privati che ha fatto causa al Comune e si è aggiudicato un terzo della palazzina del Giudice di Pace, costruita sul suo suolo con soldi regionali, quindi dei contribuenti.

Il disegno di Morra è questo: Pd+Fanelli+Caso con la lista Più Europa. Morra vorrebbe avere in coalizione anche Azione, a Marano guidata dal giovane Gregorio Silvestri e anche gli ex comunisti di Italia Viva, che ruotano attorno a Crescenzo Coppola, Gemma Infantocci e Dario Vallone. Morra vuole portare in coalizione anche il M5s, che al momento non ha un candidato che aggreghi le varie anime del movimento e che sia ben visto anche dai parlamentari di Villaricca.

Insomma l’obiettivo è di fare – sul modello Perrotta-Iacolare – un centrosinistra iper allargato con dentro tanti ex esponenti che appoggiarono a suo tempo la giunta che governò fino al 2011, sostenuta all’epoca apertamente da palazzinari in seguito invischiati in indagini di camorra. All’epoca a sostenere Perrotta (Ds) c’erano Rifondazione comunista e la Margherita. Oggi la giocata sarebbe quella di metter dentro il 5 Stelle in luogo di Rifondazione, oggi Potere al Popolo, che al 90 per cento correrà da solo.

Si muove qualcosa anche nel centrodestra. Previsti in settimana incontri interpartitici: si tratta e discute su diversi nomi, tra questi c’è anche quello dell’ex commissario straordinario di Marano Francesco Greco. Non è l’unico nome.













