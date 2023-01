Marano, amministrative 2023: ecco l’esito dell’ultimo sondaggio promosso dalla nostra testata

32 Visite

Pubblichiamo l’esito dell’ultimo sondaggio promosso da Terranostranews sulle future elezioni di Marano e sul gradimento per i papabili candidati alla carica di sindaco. In questo caso non avevamo proposto nomi, ma lasciato ai lettori la libertà di indicare esponenti del mondo politico o della società civile.

Il sondaggio è puramente indicativo e non ha, in ogni caso, i crismi della scientificità.

Voti 60 sono stati assegnati al professor Michele Izzo.

Voti 13 alla dirigente scolastica Antonietta Guadagno.

Voti 15 all’ex consigliere di Si Stefania Fanelli.

Voti 65 all’avvocato Francesco Speranza.

Voti 3 alla docente Francesca Licata.

Voti 14 all’ex dirigente comunale Luigi De Biase.

Voti 6 al commercialista Stefano Stanzione.

Voti 65 al giornalista Fernando Bocchetti.

Voti 31 all’ex commissario straordinario di Marano Francesco Greco.

Voti 2 all’operatore sociale Giovanni Tagliaferri.

Voti 5 all’ex assessore Matteo Morra.

Voti 11 all’avvocato Carlo Carandente Giarrusso.

Voti 20 all’attivista Luisa Rametta.

Voti 13 all’ex consigliera Teresa Giaccio.

Voti 10 al segretario di Azione Gregorio Silvestri.

Voti 25 all’ex consigliere Pasquale Coppola.

Voti 17 al consigliere regionale Pasquale Di Fenza.

Voti 9 all’ex assessore ed ex consigliere Nicola Campanile.

Voti 4 a Luigi Baiano, area Maresca.

Voti 3 all’ex comandante della tenenza di Marano Francesco Tessitore.

Voti 3 all’ex assessore Gemma Infantocci.

Voti 4 all’ex consigliere Rosario Pezzella.

Voti 22 Maria Di Mauro, procuratore aggiunto Napoli nord.

Non validi voti 39, assegnati a personaggi di fantasia o esponenti politici di rilievo nazionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS