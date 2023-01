La Virtus Bava ingaggia Simone Lucarelli

28 Visite

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ala forte Simone Lucarelli. Classe ’96, alto 198 cm per 89 kg, il giocatore ha militato nella parte iniziale di stagione con la Cestistica Benevento. La passata stagione ha brillato con il Potenza con una media di 13,1 punti a gara nel corso della stagione. Il neo acquisto gialloblù vanta anche sei stagioni in serie B dove si è sempre ben disimpegnato e ha vestito le casacche di Perugia, Jesi, Teramo e Lugo. Lucarelli è un giocatore di grande fisicità con una notevole propensione al gioco di squadra. L’atleta ha già conosciuto i nuovi compagni e questa domenica sarà a disposizione di coach Alessandro Tagliaferri per la gara interna contro il Basket Pescara.

Campionato al giro di boa con la Virtus Bava Pozzuoli impegnata nel match interno al Pala Trincone a porte chiuse (ore 18) contro il Pescara Bk 2.0 con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale. “Loro sono una buona squadra, la classifica che hanno è bugiarda perché si sono giocati come noi molte partite fino alla fine – ha dichiarato coach Alessandro Tagliaferri -. Hanno già vinto rispetto a noi e sono un buon roster. Hanno i tre giocatori più prolifici a canestro che se in giornata possono essere determinanti. Come Capitanelli che è tra l’altro molto esperto della categoria. Noi l’abbiamo preparata al meglio nel corso della settimana e finalmente siamo quasi al completo avendo recuperato chi era fermo per noie muscolari. Dalla mia squadra mi aspetto il massimo impegno e un atteggiamento propositivo ma anche aggressivo e non restio, dalla palla a due e fino a quando non suonerà la sirena finale del match. Siamo un gruppo compatto e soprattutto in grado di toglierci questo peso di non aver ancora mai vinto una partita. Non sarà facile ma abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci”.

La gara Virtus Bava Pozzuoli-Pescara Bk 2.0 valevole per la quindicesima giornata di campionato di serie B girone D in programma questa domenica al Pala Trincone di Monterusciello (ore 18) a porte chiuse, sarà diretta dai signori Lanfranco Rubera di Bagheria e Gianluca Cassiano di Roma.

