Interdittive antimafia, provvedimenti nei confronti di aziende di Giugliano, Villaricca e Sant’Antimo

Altre tre aziende del Napoletano colpite da interdittive antimafia. La scure della prefettura si è abbattuta sulla Ad srl con sede a Sant’Antimo, sulla Ecoce srl di Giugliano e sulla Insieme srl, la cui sede legale è invece ubicata a Villaricca. Per la Ecoce, che si occupa di servizi per l’igiene ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e che opera in alcuni comuni della provincia di Caserta, tra i quali Parete, Portico di Caserta e Lusciano, si tratta di una conferma di una interdittiva emessa diversi mesi fa dall’autorità territoriale di governo. Il provvedimento, proposto dall’ufficio antimafia della prefettura, è stato emesso perché sussistono “tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi dell’impresa”. Il nome della Ecoce emerge negli atti di una recente ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Dda nei confronti di numerosi esponenti del clan dei Casalesi. Nessuno dei titolari dell’azienda risulta essere indagato. La decisione della prefettura non trae origine dal rapporto di contiguità tra i proprietari dell’impresa ed esponenti della criminalità organizzata. Nello specifico, la Ecoce sarebbe stata vittima di richieste estorsive da due differenti gruppi dell’universo criminale casertano. Nei confronti di uno di essi, come si evince dagli atti della prefettura, l’impresa sarebbe stata soggiacente, in pratica non avrebbe denunciato la richiesta estorsiva alle forze dell’ordine. Nei confronti di un altro gruppo malavitoso, invece, i vertici societari avrebbero opposto strenua resistenza. La prefettura potrebbe disporre nelle prossime ore, al fine di salvaguardare i pubblici servizi assicurati dalla Ecoce, l’invio di un commissario straordinario: una figura di garanzia e a tu

Il governo Draghi, circa un anno fa, ha varato una legge più “garantista”, apprezzata dal mondo dell’imprenditoria e criticata in altri contesti. La norma contempla la possibilità (da parte della prefettura) di disporre l’invio di un funzionario – per un lasso di tempo di sei mesi – chiamato a vigilare sull’operato della società in odor di rapporti borderline. Prima ancora dell’affiancamento, le società finite nel mirino dell’ufficio antimafia e delle forze di polizia hanno la facoltà di presentare memorie difensive e controbattere ai fatti contestati. I provvedimenti interdittivi sono misure amministrative di prevenzione e non hanno valenza di carattere penale.













