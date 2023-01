Reddito di cittadinanza, ecco quando arriva la prima rata di gennaio per i nuovi percettori

113 Visite

L’ultima prima rata. Il 2023 sarà l’anno del giro di vite sul Reddito di cittadinanza. Lo ha promesso il governo Meloni e ha mantenuto la parola nella manovra di bilancio che ha riformato la misura di sostegno alla povertà.

Nelle more di una riforma organica del sistema annunciata per il 2024, quest’anno il Reddito sarà riconosciuto per un arco massimo di sette mensilità. Fatta eccezione per alcune categorie di nuclei famigliari: come chi ha al suo interno persone con disabilità, figli minorenni, persone con almeno sessant’anni di età. Entro gennaio, in ogni caso, è prevista la prima rata del Reddito per chi ne ha diritto. Quando, di preciso?

Reddito di cittadinanza, la prima rata

Dipende dai casi. Chi attende la prima ricarica o il rinnovo della domanda del Reddito potrebbe ricevere l’accredito della prima rata già nella prima metà del mese di gennaio 2023, intorno al 15. Ma siccome il pagamento non avviene mai di sabato e domenica, la prima data utile potrebbe essere quella del 16 gennaio.













