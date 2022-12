1.411 Visite

Un uomo di 82 anni è stato trovato morto in casa al corso Mediterraneo di Marano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale compagnia, allertati da alcune segnalazioni. Morte provocata da cause naturali, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma di via Nuvoletta.













