Comune di Marano, la relazione performance 2021 per settori: per i commissari tutti promossi a pieni voti….

Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere (o quasi). Ma non vale solo per Marano, chiariamolo subito, ma per la stragrande maggioranza dei comuni italiani che ogni anno stilano e approvano relazione sulle performance raggiunte, nel caso di specie per l’anno 2021. Ad ogni modo per i commissari ala guida dell’ente cittadino, sulla scorta dei parametri adottati (miglioramento dei livelli organizzativi dei processi di pari opportunità, trasparenza, intesa come possibilità di accesso alle informazioni da parte del cittadino, coerenza tra politiche, strategie e operatività, misurabilità degli impatti tra politiche e azioni amministrative), gli affari generali del Comune hanno raggiunto una percentuale degli obiettivi raggiunti pari al 90 per cento; 90 per cento anche per i servizi alla persona; 90 per cento settore economico-finanziario; 90 per cento settore programmazione e bilancio; 90 per cento settore tributi; 87,5 per cento settore urbanistica; 87,5 settore lavori pubblici; 90 per cento polizia municipale. Tutti bravi, auguri a tutti.













