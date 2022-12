Marano, procedura interna al Comune per passaggio di carriera: 2 profili in ballo

151 Visite

Il Comune di Marano ha bandito una procedura per il passaggio di carriera di dipendenti interni all’ente, che potranno in tal modo conseguire il profilo di istruttore direttivo di vigilanza (2 posti) categoria D, e di istruttore direttivo tecnico, sempre due posti per categoria D. Possono partecipare dipendenti che hanno maturato almeno 36 mesi di anzianità. Le domande possono essere presentate entro il 29 dicembre. Con successivo atto sarà nominata anche la commissione esaminatrice.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS