Rogo in una casa di Mugnano, muore 40 enne

Incendio in un’abitazione di Mugnano, muore 40 enne. La tragedia si è consumata intorno alle 20, in pieno centro, in IV Martiri. A bruciare, da quanto si apprende, i locali di un appartamento al piano terra. Il rogo sarebbe divampato a causa del camino acceso. Per l’uomo che era al piano superiore, che viveva da solo in casa, non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stato soffocato dal fumo. Sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.













