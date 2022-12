Napoli: carabinieri, personale 118 e medici salvano uomo colto da infarto

83 Visite

Siamo a Soccavo, sono le 9 del mattino e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli percorrono via Piave. Poco lontano c’è un uomo, sulla sessantina, che si accascia al suolo e si stringe la mano al petto: è un infarto.

I militari non perdono tempo e la chiamata al 118 è istantanea. In quei pochi minuti che passano nell’attesa dell’ambulanza i Carabinieri sono vicini al 63enne, adagiato su una panchina. Il personale sanitario arriva e la corsa inizia con la “scorta” all’ambulanza che la gazzella compie nel traffico cittadino. L’uomo, prima al Fatebenefratelli di Napoli e poi nella clinica Mediterranea, è stato operato d’urgenza per “infarto del miocardio” e l’intervento è riuscito.













