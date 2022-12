CARMINE MAISTO ASSOLTO DA OGNI ACCUSA DI STAMPO MAFIOSO, l’IMPRENDITORE CONDANNATO PER BANCAROTTA

127 Visite

Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dott. Della

Ragione, condividendo le tesi giuridiche illustrate dagli avvocati Dario Vannetiello e

Marco Campora, ha assolto dal grave delitto di associazione a delinquere di stampo

mafioso il noto imprenditore Carmine Maisto, i suoi tre figli Antonio, Massimo e

Francesco, Pirozzi Antonio classe ‘72, nonché altri accusati del medesimo delitto

nell’ambito di una vastissima inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale

Antimafia.

Trattasi indubbiamente di uno dei processi più importanti degli ultimi decenni,

se sol si pensi all’imponente sequestro avvenuto nel corso delle indagini ai danni di

Carmine Maisto pari a ben 50 milioni di euro.

A rendere straordinaria l’inchiesta di cui si discorre è il numero delle volte in

cui sono stati chiamati a decidere il Tribunale del riesame di Napoli, ben 7 volte, e la

Suprema Corte di Cassazione, ben 5 volte, tra misure personali e reali.

Trattasi di un unicum nel pur variegato panorama giudiziario italiano.

L’imprenditore Maisto, i suoi familiari, i tecnici delle sue aziende sono stati di

fatto indagati per oltre un decennio, atteso che già nel lontano anno 2012 furono

raggiunti da sequestri ed arresti.

All’esito della intensa battaglia giudiziaria appare innegabile che si è rivelata

vincente la linea difensiva, la quale, nel corso del tempo, grazie alle decisioni assunte

dal Tribunale del riesame di Napoli e dalla Suprema Corte di Cassazione ha

annullato prima l’arresto, di Carmine Maisto, poi ha ottenuto il dissequestro di beni di

ingentissimo valore tra cui società, beni immobili, hotel, autovetture di lusso, orologi

e preziosi per poi, oggi, ottenere anche l’assoluzione dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nonché dai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e

intestazione fittizia, reati per i quali il P.M. aveva invocato per Maisto Carmine la

condanna ad anni 12 di reclusione.

Le uniche ipotesi accusatorie che hanno trovato l’avallo della Autorità

Giudiziaria sono stati tre distinti reati di bancarotta fraudolenta, illeciti per i quali va

segnalato il giudice ha però escluso l’aggravante mafiosa.

Il verdetto di colpevolezza è intervenuto per soli 3 delitti di bancarotta

fraudolenta ed è così rappresentato: esclusa l’aggravante mafiosa, condanna Maisto

Carmine ad anni 2 e mesi 6, Maisto Antonio ad anni 2 e mesi 4, Maisto Francesco,

Maisto Massimo, Pirozzi Antonio cl. 72, Carlino Raffaele, Gallucci Vincenzo e

Pezone Anna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione.













