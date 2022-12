Marano, colpo al Credito popolare: banditi, armi in pugno, puntano coltelli contro clienti

295 Visite

Irruzione dei banditi in banca a Marano, nella filiale del Credito popolare del corso Europa. I tre che hanno fatto irruzione erano tutti armati. Secondo alcuni testimoni erano in possesso anche di coltelli, uno dei quali è stato puntato contro un ex sindaco della città. I tre sono riusciti nel loro intento. Da quanto si apprende, sono andati dritti all’obiettivo: hanno chiesto ai dipendenti di prelevare quanto era occultato dietro uno specifico sportello. Indagano i carabinieri della compagnia di Marano, allertati da alcuni residenti e dalle persone che erano in banca. Non è noto l’ammontare della rapina. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS