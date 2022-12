Caos viabilità zona ospedaliera: stamattina tavolo di confronto al Cardarelli organizzato dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza

Questa mattina si è tenuto un proficuo incontro presso la Direzione generale del Cardarelli, voluto fortemente dal consigliere regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza e dal Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino, sul tema del traffico che sta coinvolgendo da mesi la zona ospedaliera comportando una situazione di disagio di non poco conto per pendolari e residenti. La riunione si è svolta alla presenza del Dott.Antonio D’Amore Direttore Generale dell’Ospedale Cardarelli accompagnato dall’Ing. Pietro Rinaldi e del Direttore Generale del Pascale dott. Bianchi accompagnato dall’Ing. Frattorillo Ciro.

Nel Corso del dibattito il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza ha sottolineato l’importanza di predisporre in urgenza un piano traffico adeguato che salvaguardi la zona ospedaliera dal traffico e dal caos delle ultime settimane, il quale ha causato non pochi disagi alla circolazione, agli utenti della strada, ai pazienti e agli operatori delle strutture sanitarie.

“Non possiamo più consentire che un’ambulanza, un mezzo di soccorso o un malato oncologico resti imbottigliato nei fiumi di macchine che si concentrano sulle strade in questione. Stiamo seriamente rischiando di compromettere la vita e la salute delle persone sottovalutando il fenomeno, spesso i mezzi del 118 perdono secondi fatali nel traffico prima di giungere presso i pronti soccorso.” Ha ribadito Di Fenza.

“È opportuno che le autorità competenti indìcano un tavolo dì confronto permanente per arrivare in tempi brevi ad una risoluzione del problema, attivando all’uopo un osservatorio sul traffico che impatta sulla zona ospedaliera, serve la collaborazione di tutti e questo primo incontro è un tassello importante ma non basta ora serve l’impegno di chi si occupa della viabilità a Napoli.” Ha così concluso il Capogruppo in regione di Centro Democratico Pasquale Di Fenza.