Qualiano, disabilità: in Consiglio comunale la testimonianza del paraolimpico Devincenzi

In occasione della Giornata dedicata alle persone con disabilità che si celebra oggi in tutto il mondo, ed allo lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante argomento in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Qualiano, sono lieto di annunciare un importante incontro pubblico che si terrà mercoledì 7 dicembre, a partire dalle ore 18,00 presso la nostra sala consiliare in Piazza del Popolo. Ospite della serata sarà l’atleta paraolimpico Andrea Devincenzi che all’ età di 17 anni, in seguito ad un incidente stradale in sella alla sua moto, ha perso per sempre la sua gamba sinistra. Oggi Andrea è Performance Coach e Formatore Esperienziale e svolge incontri in comuni, aziende, squadre sportive e scuole. La sua Mission è supportare le persone nel riscoprire dentro di sé le proprie Risorse e portarle nella vita di tutti i giorni in ogni attività. Vincitore di numerosi trofei , Andrea Devincenzi nell’ anno 2010 è stato il primo amputato di gamba della storia a raggiungere in sella ad una bici, la vetta del KardlungLa in India, a quota 5.602 metri. Ascoltare le parole di Andrea è un’esperienza unica ed irripetibile , lo ringrazio personalmente a nome di tutta l’amministrazione Comunale di Qualiano per aver scelto la nostra città per la presentazione del suo libro e la proiezione del film “la mia Islanda su di un pedale”.













