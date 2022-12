La voce del cittadino. Marano, rifiuti e raccolta differenziata: uno squallore totale. Ma il responsabile del settore lo vede?

Egr. Direttore, questa mattina (ore 10) è transitato in via Corree di sopra il camion per la raccolta differenziata che non si vedeva da tre giorni; questi signori, pagati con le stratosferiche bollette inviateci dal comune di Marano, hanno ” sapientemente” separato la carta che giovedì notte e/o venerdì mattina non sono passati a raccogliere, e svuotato i carrellati dell’indifferenziata. Questo è lo stato dei luoghi oggi, sabato 3 Dicembre 2022 sotto il condominio. Mi domando se il responsabile di igiene del territorio del comune di Marano, che il comando dei vigili interpellato telefonicamente mi ha indicato essere tal Vittorio Iorio è a conoscenza o meno dello sfascio della raccolta differenziata di questi giorni e soprattutto se sta provvedendo a multare la nuova ditta green line che da quando è subentrata in questi giorni sta tralasciando intere strade all’abbandono più squallido. E con i commissari che nulla fanno per rimettere a posto questo scempio. Cosa dobbiamo attenderci ora, che questo montone di carta e cartoni non raccolti secondo calendario, verranno rimossi giovedì prossimo, forse?