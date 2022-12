AVERSA, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UN MANUFATTO ABUSIVO DI PERTINENZA DI UNA ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

86 Visite

Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli in materia “ edilizia “ e per i controlli al fenomeno della “ terra dei fuochi”. Intensificate le attività di monitoraggio e repressione verso il fenomeno del cosiddetto “ mattone selvaggio “. Controllate alcune abitazioni ed attività commerciali. Nell’ambito dei controlli afferenti la materia della Polizia Edilizia gli Agenti della Polizia Locale hanno eseguito alcuni controlli ad una attività di ristorazione. Dalla ispezione e successivi controllo documentale è stato

accertato che adiacente ad un’attività di ristorazione in esercizio era stato realizzato senza le dovute

autorizzazioni edilizie un manufatto di una cubatira pari a circa 50 mq. Gli Agenti hanno eseguito

altri controlli anche presso alcune abitazioni ed hanno riscontrato che in un palazzo ove sono stati

realizzati dei finestroni ed alcuni ambienti privi delle necessarie autorizzazioni. E’ scattato il

sequestro di polizia giudiziaria delle opere realizzate in dispregio alle normative vigenti in materia

edilizia DPR 380/2001 ed i titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.













