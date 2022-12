280 Visite

Spiragli in vista per via Vallesana e i vicoli a ridossi. I vigili, insieme ai tecnici e operai comunali, stanno operando per il restringimento della carreggiata principale, quella interdetta da settimane al traffico per il rischio crollo di un edificio. La riapertura è imminente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS