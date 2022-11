Marano Ragazzi Spot Festival, mamma accusa: “Mio figlio disabile spintonato dal mago Gentile”

326 Visite

SONO LA MAMMA DEL RAGAZZO DISABILE A CUI STAMATTINA IL MAGO “GENTILE” HA DATO UNO SPINTONE… MRSF….

In occasione della settimana del Marano Ragazzi Spot Festival, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono invitati alla partecipazione di questo evento simbolico dell affermazione dei valori della legalità e della giustizia sul nostro territorio.

Questo evento così importante vede coinvolti docenti e alunni con una preparazione che precede questa settimana con numerose attività.

Ebbene oggi i ragazzi dell’I. C. Amanzio-Ranucci-Alfieri si sono recati all auditorium Dell IC Socrate, tra di essi anche mio figlio coinvolto nelle attività con i suoi compagni di classe.

Durante l esibizione del Mago “Gentile” mio figlio è stato attratto dalla valigetta con i libri del suddetto ed è salito sul palco avvicinandosi alla valigetta.

Il Mago ha avuto una reazione esagerata spingendolo via con forza e inveendo contro di lui in malo modo.

Sotto lo sguardo attonito di tutti i partecipanti, docenti e alunni che non si spiegavano il motivo di tale violenza contro un ragazzo, peraltro disabile, lo show must go on… Forse qualcuno gli ha fatto notare il gesto fuori luogo e alla fine sono arrivate delle flebili scuse, che ne i compagni ne i docenti hanno accettato ne mio figlio che nel frattempo era andato via. Caro mago, hai dato veramente spettacolo oggi della tua pochezza in diretta su YouTube (il video è stato magicamente rimosso) e in pochi secondi hai buttato all’aria il lavoro di tanti docenti e hai svuotato di significato il lavoro del MRSF, la violenza non è mai una risposta specie sui ragazzi. Chiedo pertanto agli organizzatori di prendere Seri provvedimenti in attesa di procedere per vie legali.

Chiedo agli amici di Fb di condividere questo post.

Antonella Ciambriello (Post pubblicato su Facebook)













