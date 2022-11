Marano, il comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri sul caso del Mago Gentile: “Amareggiati, gesto offensivo”

181 Visite

L’I.C. Amanzio Ranucci Alfieri ha da sempre creduto nei valori della legalità, della giustizia sociale e del rispetto portati avanti tenacemente dal Marano Ragazzi Spot Festival, per cui da anni partecipa con impegno alle iniziative del Consorzio Scuole Città di Marano. Tuttavia stamane è accaduto un evento davvero increscioso, vissuto da un nostro allievo che è stato oltraggiato dal presentatore del Festival, ingaggiato dall’organizzazione del MRSF. Siamo stati negli anni sempre piacevolmente affascinati dall’arte della magia del Mago “Gentile”, ma stamane tale soggetto ha dato prova di non saper valutare i ragazzi che ha di fronte per quello che sono: un bene immenso e prezioso, ciascuno secondo le proprie attitudini e la propria identità, che bisogna accompagnare, guidare e sostenere con amore nel delicato percorso della loro formazione. Con un gesto e poche offensive parole, il Mago “Gentile” ha rischiato di annullare il paziente e costante lavoro di una squadra di docenti e operatori scolastici che, in piena sinergia con una famiglia eccezionale che collabora costantemente con la scuola, portano avanti con gioia ogni giorno il proprio lavoro di formazione delle future generazioni. Noi abbiamo ammirato da sempre la bellezza negli occhi dei ragazzi nel partecipare alle mille e interessanti sollecitazioni del Festival, la ricchezza di contenuti che essi riescono ad acquisire partecipando alle iniziative di questa manifestazione e abbiamo visto la grande generosità di decine di docenti che ogni anno si dedicano al Festival portando avanti questo progetto credendo nei suoi valori fondamentali. È proprio per questo che, come Scuola, continueremo a partecipare con impegno alle attività del Festival e non ci fermiamo davanti a comportamenti dettati dall’istinto e dall’egoismo! Sempre nell’ottica della “costruzione” e non della “distruzione”, come sempre facciamo per i nostri giovani, l’IC Amanzio Ranucci Alfieri recupererà anche da questo evento negativo un insegnamento per i propri ragazzi: spesso si sbaglia e si giudica perché non si conosce.

La Dirigente scolastica a nome dell’intero Istituto Comprensivo













