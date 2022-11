Marano, dopo anni le forze dell’ordine sanzionano incivili del sacchetto selvaggio. Carabinieri elevano sanzione

290 Visite

Dopo anni, anni e anni, le forze dell’ordine locale – nel caso di specie i carabinieri – tornano a sanzionare cittadini che conferiscono rifiuti in modo improprio. Una sanzione salata, che dovrebbe – nel caso di specie – essere dai 300 ai 3mila euro. La donna fu immortalata in un video, registrato da un residente, ed è poi finito al vaglio delle forze di polizia. La donna, giunta in via XXIV Maggio a bordo di un’auto, aveva scaricato in strada, già stracolma di rifiuti, diversi materiali. E’ stata rintracciata dai carabinieri e, da quanto si apprende, anche della polizia municipale.













