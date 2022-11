554 Visite

Alla fine l’ordinanza di chiusura è arrivata anche per le scuole di Marano. L’hanno firmata i commissari alla guida del municipio poco fa. Altri comuni del comprensorio avevano già optato per la chiusura nel primo pomeriggio, come Calvizzano, Mugnano. Chiusure un po’ ovunque, anche nel capoluogo. Chiusi per allerta meteo anche cimiteri e parchi pubblici. Seguono aggiornamenti.













