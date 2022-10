MELONI, IL DISCORSO ALLA CAMERA: IL RINGRAZIAMENTO A TUTTE LE DONNE CHE HANNO FATTO GRANDE L’ITALIA

78 Visite

“La solennità di questo luogo è tale che non sono mai riuscita ad intervenire senza emozione e rispetto, malgrado le tante volte che l’ho frequentata. Vale a maggiore ragione oggi». E’ iniziato così l’intervento di Giorgia Meloni alla Camera, che ha parlato di momento di grande responsabilità per tutti e che ha ringraziato in anticipo tutti i presenti, «a prescindere dalla scelta che ognuno farà», e il presidente Mattarella «per i suoi preziosi consigli».

Meloni ha sottolineato i tempi stretti della formazione del governo, rivendicando l’unità del centrodestra e evidenziando come l’Italia non possa perdere tempo nell’attuale situazione economica. La premier ha anche rivolto un pensiero accorato a Mario Draghi per il passaggio di consegne. E ha rimarcato l’emozione «di essere la prima donna alla guida del governo di questo Paese». «Quando penso a questo — ha detto — penso a tutte le donne che fanno fatica a vedere riconosciuto il proprio talento o la fatica di tutti i giorni. Ma penso anche a coloro che hanno costruito le scale che hanno permesso a me di salire qui».