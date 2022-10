Investigazioni, Informazioni e sicurezza è il corso organizzato da Federpol a Napoli

47 Visite

Venerdì 19 ottobre si terrà un corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Federpol, ovvero la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza ai sensi del D.M. 269/2010; hanno partecipato all’organizzazione l’OSDIFE, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il corso si svolgerà presso la sede NH Napoli in Via Medina, 70 e sarà possibile seguirlo sia in presenza che a distanza.

La giornata comincerà alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti, successivamente, interverranno per dare il benvenuto: il Presidente Nazionale Luciano Tommaso Ponzi, il Vice-Presidente Area Sud Marco Gallo, il Presidente Regione Campania Giancarlo D’Amore, il Presidente Comitato Formazione Dott. Stefano Cimatti, il Presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe e direttore del corso Prof. Roberto Mugavero.

Modererà Massimo Lucidi, Direttore Editoriale “The Map Report”.

A seguire, verranno presentati gli sponsor ufficiali del corso, cioè “Lam Service srl” che è lo sponsor esclusivo della categoria e “M.S.A. Tecnologie Investigative” che è lo sponsor esclusivo.

Dalle ore 10.00 si entrerà nel vivo: il Prof. Mugavero e il Dott. Leonardo Baruzzi tratteranno il tema “Federpol Forensics and TrueScreen” e parleranno dei nuovi strumenti messi in atto nelle attività di investigazione; alle ore 11.00, l’argomento centrale sarà l’utilizzo della prova nei processi civili e penali e il relatore sarà il Prof. Avv. Francesco Sardi de Letto.

Dalle ore 12.00 il Prof. Ugo Terracciano, Presidente AICIS si occuperà delle prescrizioni prefettizie e della giurisprudenza in materia investigativa.

Successivamente alla pausa pranzo, il corso ripartirà e dalle ore 14.30 il focus saranno le tecniche di redazione del rapporto investigativo e gli errori da evitare a cura del Dott. Cimatti; attenzione verrà posta anche sul tema dell’intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro e, di questo, parlerà la Dott.ssa in Criminologia Mariarosaria Alfieri.

Dopo una breve pausa, si proseguirà con l’ultimo topic analizzato dall’Avv. Giuslavorista Delia Orsillo, che riguarderà i controlli investigativi in corso di esecuzione della prestazione e mysteri client.

Di Angelo Covino Infine, la giornata di formazione si concluderà con un'assemblea regionale, se prevista.













