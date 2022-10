Giugliano: carabinieri arrestano pusher con 50 grammi di cocaina ancora da “tagliare”

24 Visite

E’ notte a Giugliano e i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli entrano nell’abitazione del 39enne Vicenzo Salomone*, uomo già noto alle forze dell’ordine, per una perquisizione alla ricerca di droga.

Durante le operazioni i militari puteolani trovano e sequestrano 50 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in 4 involucri ed è stata sequestrata come il diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Sequestrata anche della sostanza da taglio e un impianto di videosorveglianza che avrebbe dovuto “proteggere” il domicilio da occhi in divisa.

L’arrestato è ora in carcere e dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente.

* nato a Pozzuoli (NA) il 15/04/1983













