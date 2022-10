Melito, prof ucciso dal bidello: eseguita autopsia. I carabinieri ispezionano un armadietto “abusivo”

202 Visite

E’ stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Marcello Toscano, il docente di sostegno della Marino Guarano di Melito ucciso – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Procura Napoli nord – dal collaboratore scolastico Giuseppe Porcelli.

I risultati dei rilievi eseguiti dal medico legale incaricato dalla Procura Napoli nord saranno noti entro 60 giorni. Toscano, verosimilmente, è stato ucciso con sei o sette fendenti da arma da taglio, non necessariamente un coltello.

I carabinieri della compagnia di Marano, che indagano sul caso, hanno ispezionato nuovamente l’istituto scolastico in cui si è consumato l’atroce delitto. Le loro attenzione si sono focalizzate, in particolare, su un armadietto in uso a Porcelli (non rinvenuto in un primo momento) ed altre suppellettili. I controlli sono stati eseguiti nel corso delle ultime 48 ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS