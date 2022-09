Marano, area Pip e tangenti: archiviata la posizione dell’ex sindaco Perrotta

547 Visite

Gentile direttore, le comunichiamo che la vicenda processuale che ha riguardato il nostro assistito, dottor Salvatore Perrotta, si è conclusa con il decreto di archiviazione emesso dal gip del tribunale di Napoli, che ha ritenuto le accuse mosse dai fratelli Cesaro prive di qualsivoglia riscontro oggettivo in quanto nessuna minaccia è mai stata proferita dal nostro assistito né tanto meno sono emerse risultanze relative alla dazione di somme di denaro corrisposte. Tanto si comunica al fine di chiarire la totale estraneità del dottor Perrotta ai fatti addebitati.

Avv. Michele Fiorino e Gaetano Mosella.

Nello specifico, per far ulteriore chiarezza, anche a vantaggio dei lettori, la vicenda oggetto del comunicato dei legali di Perrotta scaturiva dalle dichiarazioni rese un paio di anni fa da Aniello Cesaro nel corso del dibattimento relativo all’inchiesta sull’area Pip di Marano. Cesaro riferì di aver consegnato, intorno all’anno 2008, una tangente a Perrotta (sindaco in quel periodo) del valore di circa 15-20 mila euro.













