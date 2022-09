Abbattimenti, Nappi (Lega): subito condono abusi di necessità

61 Visite

“Ci metto la faccia, l’impegno, il coraggio per una battaglia che combattiamo da tempo, in solitaria, e che porteremo a termine: il mio primo atto in Parlamento sarà rappresentato dal condono degli abusi edilizi di necessità in Campania”. Lo ha detto il consigliere regionale Severino Nappi, incontrando questa mattina i comitati contro gli abbattimenti, ad Afragola. “La Lega, dimostrando ancora una volta, con i fatti, attenzione massima per i nostri territori, ha sposato quella che Matteo Salvini ha definito battaglia di civiltà. Nella nostra regione il diritto alla casa viene negato da decenni da una sinistra che ha messo con le spalle al muro centinaia di migliaia di cittadini, che non hanno avuto scelta per assicurare un tetto sulla testa ai propri figli. Non permetteremo che i campani diventino ancora una volta vittime di chi prima ha sposato la linea che di fatto ha favorito gli abusi di necessità, e poi se ne è lavato le mani, come hanno fatto De Luca e i suoi, che hanno detto no in Consiglio regionale alla nostra proposta sul condono lasciando alla mercé della roulette degli abbattimenti mezzo milione di persone. Adesso è arrivato il momento di chiudere la partita, stop abbattimenti, avanti con il condono, e lo faremo dal prossimo 25 settembre, con il centrodestra al Governo”. Ha concluso Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.













