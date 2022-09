Napoli-Liverpool, è il grande giorno. Osimhen (90 per cento) ci sarà

181 Visite

Proverà fino all’ultimo secondo a convincere Spalletti e i medici che quel fastidio all’adduttore è assolutamente sopportabile e che lui è pronto a tutto pur di non rinviare il suo ritorno in Champions. Sono tre anni e mezzo che Osihmen attende, da quel Lille-Ajax del 27 novembre del 2019. Ha anche segnato due reti in quella fase a gironi. «Proveremo stamane e poi decidiamo». Tutto è stato fatto perché lui ci sia: riposa da tre giorni praticamente, e i test hanno escluso che si tratti di una lesione. Solo un affaticamento muscolare. Il piano B? Raspadori falso nove. Anche se la soluzione più logica è quello di schierare fin da subito Simeone. In ogni caso, la formazione anti-Liverpool è praticamente scritta sulla lavagnetta. Forse, per scriverla, Spalletti si è fatto aiutare visto il tutore al braccio destro necessario dopo l’intervento alla clavicola fratturata. Nessun ritiro pre-partita per il Napoli, un’altra scelta inedita per il tecnico azzurro. Stamane l’appuntamento è a Castel Volturno per l’allenamento del mattino: poi la squadra resta assieme fino alla partita, tra pranzo, riposo, merenda e seduta tattica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS