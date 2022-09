SUPERBONUS. ONOFARO: “DALLA PARTE DEI PROPRIETARI DI CASE ED IMPRESE, PRESENTATI DUE EMENDAMENTI”

In qualità di Responsabile Regionale Enti locali ma anche e soprattutto di architetto ho piu’ volte rappresentato ai riferimenti nazionali del mio partito (ultimamente al sottosegretario alla transizione ecologica) le preoccupazioni e le incertezze dei proprietari e delle imprese di fronte al sostanziale blocco del SUPERBONUS 110%. Alcune imprese sono praticamente in ginocchio e la crisi generale non alimenta prospettive rassicuranti, temo davvero che per alcune di esse , se le cose non cambiano, si possa prospettare solo il fallimento.

Oggi mi è stato comunicato con soddisfazione che finalmente qualcosa inizia a muoversi in senso positivo . Infatti nel decreto “aiuti bis” sono stati presentati da parte dei rappresentanti della Lega due importanti emendamenti . Con il primo si è chiesto la cancellazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) del 30% per le villette o gli edifici unifamiliari previsti obbligatoriamente per il 30 settembre. Con il secondo si chiede invece la modifica del meccanismo di responsabilità solidale in capo ai nuovi acquirenti che nei fatti impedisce l’accesso al credito. Sono fiducioso che, con il nuovo governo a guida centrodestra, questa misura possa ritrovare il giusto rilancio.

Salvatore ONOFARO Responsabile Regionale Enti Locali LEGA