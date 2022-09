Marano, in piazza della Pace la presentazione del programma elettorale Azione-Italia Viva

139 Visite

Presentazione del programma elettorale della Lista Azione – Italia Viva –

Calenda. L’attuale clima di incertezza che circola nel Paese, rende tutti i cittadini sempre più indecisi nella scelta delle proposte in campo per il prossimo 25 settembre, ma ancora di più a sconfortare sono stati gli ultimi anni che hanno visto una democrazia ed un’autorevolezza istituzionale fin troppo

spesso essere messe in difficoltà.

Moltissime cittadine e cittadini italiani si sono sentiti ignorati dalla politica

Moltissimi i giovani che ritengono i partiti storici e tradizionali non più capaci di dare risposte soddisfacenti ai problemi dell’Italia.

“È in questa situazione di grande spaesamento che il progetto Terzo Polo presenta le proprie proposte politiche con senso di concretezza e competenza.

Un punto di partenza diverso da quello che per anni si è ritenuto l’unico possibile, ovvero un bipolarismo malato ed oramai ai titoli di coda.

Un appiglio nuovo per affrontare la realtà e gestire i problemi quotidiani delle persone.

Gli attivisti locali del Terzo Polo invitano gli elettori del collegio domenica 4 settembre in piazza della Pace dalle 9 alle 13 per la presentazione del programma elettorale della Lista Azione – Italia Viva – Calenda.

#ItaliaSulSerio #25settembre #TerzoPolo

Nota stampa













