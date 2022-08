Campania, ultimi sondaggi: bene M5s e Fdi, Pd distante. Il terzo polo non sfonda

271 Visite

Ultimi sondaggi, ma questa volta a livello campano. Gli istituti di ricerca segnalano la buonissima tenuta del Cinque Stelle, soprattutto tra Napoli e provincia, in calo Pd, in crescita Forza Italia. Non sfonderebbe il Terzo Polo. Bene Fratelli d’Italia.

Ecco le percentuali riferite ad oggi:

Pd: 15-16 per cento.

M5s: 24-25 per cento.

Fdi: 24-26 per cento.

Azione: 7 per cento.

Lega: 4-5 per cento.

Forza Italia: 10-11 per cento.

Partiti di sinistra: 3 per cento.

Impegno civico: 1,5-2 per cento.

Italexit: 2-3 per cento.

Unione Popolare: 2 per cento.

Noi di centro: 1 per cento.













