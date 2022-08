Elezioni, Schiano al Senato con il proporzionale. L’ex sindaco di Qualiano “e’ già a Roma”

207 Visite

Michele Schiano, il pezzo grosso della politica qualianese, tra i più influenti nell’area nord, oggi consigliere regionale di Fdi, sarà candidato (99 per cento) al Senato (proporzionale). E’ questa l’ultima indiscrezione che giunge dagli ambienti romani, dove i partiti ancora sono alle prese con pressioni interne ed esterne e bizze e polemiche degli esclusi.

In Campania correranno, per Fdi, in posizione buona, anche Cirielli, Schifone e Peluso. Schiano, secondo la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, è già con un piede e mezzo in Parlamento.













