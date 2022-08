113 Visite

Gentile direttore, la contatto per un aiuto. Siamo in via Pigno, i proprietari di un appartamento sono in vacanza e i cagnolini sono legati e al sole. Abbaiano di notte, fanno una gran pena. Il fatto è grave e triste. Qualcuno intervenga.

Lettera firmata.

Abbiamo inoltrato la segnalazione alle competenti autorità. Attendiamo interventi.

La Redazione













Commenti

