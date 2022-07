Elezioni, centrodestra in vantaggio. I dubbi di Pd e 5 Stelle sulle alleanze

14 Visite

Il centrodestra comincia la campagna elettorale da vincitore annunciato, mentre dall’altra parte dello schieramento politico ancora si raccolgono i cocci dell’implosione provocata dalla fine del governo Draghi. Il segretario del Pd Enrico Letta è stato chiaro: “Difficile ricomporre un’alleanza con il M5s“. E per ora ha chiuso anche a Matteo Renzi. Invece Giuseppe Conte ha chiarito che il M5s è “una forza progressista” e ora tocca ai dem decidere da che parte stare. Ma dopo le scorie delle ultime settimane, quanto può essere vantaggioso per Pd e M5s presentarsi alleati alle urne? “Guardando con freddezza alla situazione, a entrambi non conviene andare assieme“, risponde chiaramente il sondaggista Roberto Weber, presidente dell’Istituto Ixè. Il suo ragionamento parte da un assunto: “Se si guarda all’immediato, serve un’alleanza per non perdere. Ma siccome secondo me la sconfitta è scritta e non c’è capacità di inventarsi qualcosa di nuovo, penso che la soluzione per Pd e M5s debba essere andare in autonomia“. Anche Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, sottolinea che “guardando i numeri, se non si crea uno schieramento forte che si contrappone al centrodestra, ovviamente quest’ultimo avrà una vittoria facile“. Un’alleanza Letta-Conte non basterebbe. L’unica opzione per un ribaltone alle elezioni del 25 settembre, sarebbe un “polo progressista” che tenga dentro tutti, da Calenda a Toti, da Renzi a Di Maio: “Matematicamente è l’unico modo – spiega Noto – ma chiaramente poi servirebbe un racconto, dei valori comuni, una strategia. Altrimenti non funzionerebbe“.













