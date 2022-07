Marano, il segretario del Pd locale è filo Putin? Uno scambio di conversazioni su Fb innesca la polemica

Carissimo direttore, nel tardo pomeriggio mi è stato recapitato questo screenshot che, come può vedere, riporta una conversazione social tra due esponenti politici di Marano e, più precisamente, tra Alfonso Pezzella, tesserato con Fratelli d’Italia, e Roberto Sorrentino, segretario del circolo locale del Pd. Le chiedo, dopo aver letto e riletto questo screenshot, se mi sono perso qualcosa in questi ultimi tempi? Sorrentino sostiene che Putin non stia invadendo l’Ucraina, ma che stia portando avanti – cito testualmente – “un’operazione militare speciale”, ovvero le stesse parole utilizzate dalla propaganda russa.

Siamo a questo? E i rappresentanti provinciali, regionali e nazionali del partito concordano con questa tesi? Io sapevo che Letta, il segretario nazionale, e il Pd nella sua totalità, si erano schierati palesemente con gli aggrediti, ovvero gli ucraini, condannando a più riprese l’atto di guerra dichiarato e portato avanti dai russi. Ma si tratta di uno scherzo o è realtà? Forse i 40 gradi mi hanno confuso le idee?

S.P. (Marano).